«Трактор» подписал контракты с Алексеевым и Рубинчиком Челябинский клуб заключил двусторонние контракты с нападающим Ярославом Алексеевым и защитником Марком Рубинчиком.

Как сообщает пресс-служба «Трактора», срок соглашение с 21-однолетним защитником рассчитан на один года, а с 21-летним форвардом – на два.

Добавим, что в минувшем сезоне Рубинчик набрал 7 (1+6) очков в 44 матчах ВХЛ за «Торос», а Алексеев записал на свой счет 18 (6+12) очков в 20 встречах за «Де-Мойн Баккэнирс» (USHL).