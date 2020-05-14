«Трактор» подписал контракты с Алексеевым и Рубинчиком

Как сообщает пресс-служба «Трактора», срок соглашение с 21-однолетним защитником рассчитан на один года, а с 21-летним форвардом – на два.
Добавим, что в минувшем сезоне Рубинчик набрал 7 (1+6) очков в 44 матчах ВХЛ за «Торос», а Алексеев записал на свой счет 18 (6+12) очков в 20 встречах за «Де-Мойн Баккэнирс» (USHL).
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