СКА официально обменял Плотникова в «Амур» ХК СКА и «Амур» произвели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, в хабаровский клуб отправился 29-летний нападающий Сергей Плотников, в обратном направлении последует 25-летний форвард Игорь Руденков.

Отметим, что в прошлом сезоне КХЛ Руденков провел за «Амур» 62 встречи, записав на свой счет 26 (13+13) очков, а в активе Плотникова 31 (10+21) очко в 48 играх за СКА.

«СКА благодарит Сергея Плотникова за выступления в Петербурге и весомый вклад в победы клуба. Удачи в дальнейшей карьере!», - говорится в официальном сообщении пресс-службы СКА, опубликованном на официальном сайте команды.