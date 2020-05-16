СКА официально объявил о подписании контракта с Тимкиным ХК СКА заключил контракт с нападающим Евгением Тимкиным.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на два сезона.

Отметим, что двукратный обладатель Кубка Гагарина прошлый сезон провел в составе магнитогорского «Металлурга», набрав 2 очка в 46 матчах регулярного чемпионата.