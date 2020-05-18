Яшкин признан самым ценным игроком КХЛ в минувшем сезоне Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин назван самым ценным игроком минувшего сезона КХЛ. Лучшим вратарем признан голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, а звание лучшего новичка досталось его одноклубнику – Артему Галимову. Подробный список лауреатов выглядит так: Лучший бомбардир – Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) Лучший снайпер – Кирилл Капризов (ЦСКА) Самый результативный защитник – Микко Лехтонен («Йокерит») Самый ценный игрок – Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) Лучший вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс») Лучший новичок – Артём Галимов («Ак Барс») Лучшая тройка – Андре Петерссон – Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) Лучший играющий ветеран-наставник – Александр Сёмин («Витязь»).