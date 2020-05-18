Яшкин признан самым ценным игроком КХЛ в минувшем сезоне

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин назван самым ценным игроком минувшего сезона КХЛ.
Лучшим вратарем признан голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, а звание лучшего новичка досталось его одноклубнику – Артему Галимову.
Подробный список лауреатов выглядит так:
Лучший бомбардир – Вадим Шипачёв («Динамо» Москва)
Лучший снайпер – Кирилл Капризов (ЦСКА)
Самый результативный защитник – Микко Лехтонен («Йокерит»)
Самый ценный игрок – Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)
Лучший вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»)
Лучший новичок – Артём Галимов («Ак Барс»)
Лучшая тройка – Андре Петерссон – Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва)
Лучший играющий ветеран-наставник – Александр Сёмин («Витязь»).
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