НХЛ изучает 8-9 мест для возобновления сезона Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, как обстоят дела с возобновлением сезона.

«Не думаю, что у кого-то есть точное время, особенно в Северной Америке. С тех пор, как 12 марта в сезоне была объявлена пауза, мы очень усердно трудились. Мы взвешивали все варианты: время возможного возвращения, обстоятельства, места проведения матчей и так далее. Неизвестного по-прежнему много.

Нам бы хотелось завершить сезон. Мы бы хотели вручить Кубок Стэнли, который является самым ценным и историческим трофеем во всем спорте. И наши болельщики в подавляющем большинстве говорят, что именно так мы должны поступить. Потому что люди уже эмоционально вложились в этот сезон», – приводит слова функционера русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее сообщалось, что турнир может вернуться в августе.