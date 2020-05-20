Рене Фазель: Пока рано говорить о переносе чемпионата мира 2023 года из России Ранее финская пресса сообщила о том, что турнир может принять Швейцария.

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал слухи о возможном переносе чемпионата мира 2023 года из России в Швейцарию.

Финская газета Iltalehti сообщила, что санкции WADA и задержка со строительством новой 23-тысячной арены в Санкт-Петербурге могут помешать России принять ЧМ-2023. В этом случае турнир может принять Швейцарии, где в нынешнем году не удалось провести соревнования из-за пандемии коронавируса.

Вот, что по этому поводу заявил Фазель в интервью ТАСС:

«Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, Чехия – турнир 2024 года, Швеция и Дания – ЧМ-2025 года, а Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить. Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Я помню Сочи, когда были проблемы, связанные с завершением строительства арен, но в России невозможные вещи делают возможным. Я не могу увидеть, насколько серьезные проблемы в Санкт-Петербурге. Это большое строение, и могу предположить, что в условиях коронавируса могут быть проблемы со строительством – такое возможно. Но как я уже сказал, слишком рано что-то сейчас говорить, и мы ждем».

Санкции WADA, запрещающие России проводить международные соревнования могут вступить в силу только в том случае, если Спортивный арбитражный суд отвергнет апелляцию. Начало слушаний в Лозанне намечено на вторую неделю июля.