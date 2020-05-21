Новокузнецкий «Металлург» стал фарм-клубом «Авангарда»

- Мы рады объявить о начале сотрудничества с «Металлургом», для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности, - прокомментировал данное соглашение генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.
Ранее стало известно, что «Авангард» продлил контракты с четырьмя сотрудниками тренерского штаба. При этом омскую команду покинул бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов.
Добавим, что в минувшем сезоне «Авангард» под руководством канадца Боба Хартли занял третье место в Восточной конференции, но в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» в шести матчах (2:4).
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