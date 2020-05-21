Новокузнецкий «Металлург» стал фарм-клубом «Авангарда» «Авангард» и новокузнецкий «Металлург» заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Кузню» до 10 игроков для повышения их мастерства.

- Мы рады объявить о начале сотрудничества с «Металлургом», для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности, - прокомментировал данное соглашение генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Ранее стало известно, что «Авангард» продлил контракты с четырьмя сотрудниками тренерского штаба. При этом омскую команду покинул бывший нападающий «Детройта» Вячеслав Козлов.

Добавим, что в минувшем сезоне «Авангард» под руководством канадца Боба Хартли занял третье место в Восточной конференции, но в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» в шести матчах (2:4).