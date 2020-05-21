«Лада» обменяла Возовика в «Динамо» «Лада» произвела обмен с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, за защитника Дмитрия Возовика «Лада» получила денежную компенсацию.

«Континентальной лиги мне дадут шанс попробовать себя на более высоком уровне. К этому стремится любой спортсмен. Переход в «Динамо» - именно такой шанс для меня», - прокомментировал свой трансфер 23-летний игрок обороны.

Отметим, что за два сезона, проведенных в составе «Лады», Возовик провел за тольяттинскую команду 110 матчей и записал на свой счет 47 (10+37) очков.