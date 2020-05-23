Нападающий «Дизеля» продолжит карьеру в ЦСКА Форвард «Дизеля» Владислав Барулин продолжит карьеру в системе ЦСКА.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники близкие к ситуации.

Напомним, что 23-летний Барулин в прошлом сезоне ВХЛ провел 55 игр в составе «Дизеля», записав на свой счет 42 (19+23) очка.