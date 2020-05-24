Легионерам из НХЛ и НБА разрешили въезд в США Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф подписал в пятницу распоряжение об отмене запрета на въезд в страну профессиональных спортсменов иностранного происхождения.

- Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они обеспечивают общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику, и пришло время вернуть наших профессиональных спортсменов к работе, - цитирует Вольфа The Score.

Отмечается, что в приказе Вольфа конкретно упоминается MLB, НБА, НХЛ, WNBA, туры PGA и LPGA, а также теннисные турниры ATP и WTA.