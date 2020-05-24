Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин стал игроком ЦСКА - Советский спорт
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24 мая 2020 17:55ХоккейШарафудинов Виктор

Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин стал игроком ЦСКА

В минувшем сезоне 23-летний нападающий набрал 42 очка (19+23).

Официальный сайт ХК «Дизель» сообщил о том, что 23-летний нападающий Владислав Барулин перешел в московский ЦСКА. Клуб ВХЛ из Пензы получит денежную компенсацию.

«Безусловно, для нас это большая потеря, – заявил исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов. – Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в «Дизеле», что им заинтересовался такой серьезный клуб. По сути, эта ситуация – пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба. Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за «Дизель» так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом. Таким образом, даже уходя игрок принес пользу клубу. Мы благодарим Влада за время, проведенное в нашем клубе, желаем ему успехов в карьере и дальнейшего профессионального роста».

За три сезона в «Дизеле» Барулин провел 128 матчей в ВХЛ, в которых набрал 80 очков (44 шайбы и 36 передач). В минувшем сезоне Владислав стал лучшим бомбардиром пензенской команды – 42 очка (19+23) в 55 встречах.

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