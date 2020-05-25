«Югра» официально объявила о продление контракта с Епанчинцевым Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев продолжит работу в клубе.

«Договор со специалистом заключен еще на один год. Под руководством Вадима Сергеевича «Югра» заняла в прошедшем сезоне пятое место в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времен участия в Высшей лиге прошла первую стадию плей-офф. остановившись на счете 2:2 в четвертьфинальной серии игр с «Рубином», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды из Ханты-Мансийска.