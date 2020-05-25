Нападающий «Каролины» Мартинук проголосовал против расширения плей-офф и объяснил почему НХЛ рассматривает возможность увеличения количества участников Кубка Стэнли до 24 команд.

Канадский форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук проголосовал против увеличения числа участников плей-офф. Голосование проводил профсоюз игроков НХЛ.

«В течение сезона мы напряженно играем, чтобы попасть в плей-офф, – рассказал Мартинук в интервью News Observer. – Очевидно, что у «Каролины» была возможность сыграть в Кубке Стэнли. Учитывая то, где мы находились и куда планировали добраться, это ограничивает наши шансы и подразумевает сыграть еще одну серию на вылет.

Каждая серия плей-офф — это очень тяжело. Нужно выиграть целых четыре, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Думаю, «Сент-Луис» подтвердит, что это очень трудно. Теперь понадобилось бы выиграть пять серий, и это еще сложнее.

Но это не значит, что мы не хотим играть. Просто такой вариант не принес бы нам пользы. Это позиция, которую мы заняли».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. В данный момент лига рассматривает различные возможности завершения сезона.

«Каролина» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очков в 68 матчах.