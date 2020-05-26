«Металлург» заключил пробные контракты Махановским, Фищенко и Алановым Магнитогорский «Металлург» заключил пробные контракты с нападающими Павлом Махановским, Иваном Фищенко и Евгением Алановым.

– Это трое парней, которые в свое время упустили возможность выступать на высоком уровне в КХЛ. Сейчас они подросли, в чем-то изменили отношение к работе, теперь показывают неплохую игру, имеют хорошие габариты и умеют ими пользоваться – мы их долго просматривали и решили, что надо дать им шанс, – цитирует пресс-служба клуба главного тренера Илью Воробьева.

Добавим, что Махановский прошлый сезон провел в «Югре», записав на свой счет 26 (14+12) очков в 62 играх ВХЛ. Фищенко сыграл за ханты-мансийский клуб 62 матча, в которых набрал 24 очка (10+14). Аланов провел прошлый сезон «Нюрнберг Айс Тайгерс» из главной немецкой хоккейной лиги (DEL), записав в свой актив 21 очко (6+15) в 48 встречах.