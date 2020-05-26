Агент: Завершит ли Мозякин карьеру по окончании следующего сезона? Это вопрос не ко мне, а к Сергею 39-летний нападающий подписал новое соглашение с магнитогорским «Металлургом» на один сезон.

Агент форварда «Металлурга» Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал заключение нового контракта с магнитогорским клубом.

«Переговоры были тяжелыми, – рассказал Паремузов в интервью ТАСС. – Слава богу, что они закончились, и контракт подписан. Когда контракт подписан, значит стороны удовлетворены теми условиями, которые прописаны в соглашении. Если вы спросите, был ли интерес со стороны других клубов, то я скажу, что да, был. Но в конце концов мы поняли, что надо продолжать карьеру в «Металлурге».

Завершит ли Мозякин карьеру по окончании следующего сезона? Это вопрос не ко мне, а к Сергею. Если он мне скажет, что хочет еще поиграть в хоккей, я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы он продолжил. Если он скажет, что заканчивает, то мы закончим».

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Нападающий дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В минувшем сезоне форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.