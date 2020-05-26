Илья Воробьев: Опыт Мозякина будет крайне полезен «Металлургу»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал заключение нового контракта 39-летнего нападающего Сергея Мозякина.
«Прекрасно, что Сергей Мозякин остается с нами еще на один сезон, уже десятый для него в «Металлурге», – заявил Воробьев в интервью пресс-службе клуба. – Он любим магнитогорскими болельщиками, является настоящей легендой КХЛ, его опыт будет крайне полезен команде – у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве».
Сергей выступает за «Металлург» с 2011 года. С тех пор нападающий провел за магнитогорскую команду в регулярных чемпионатах КХЛ и сериях плей-офф 593 встречи, записав на свой счет 662 (306+356) очков при показателе полезности «+139».
Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Нападающий дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В минувшем сезоне форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.
В прошлом сезоне «Металлург» занял седьмое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил казахстанскому «Барысу» в пяти матчах (1:4).
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