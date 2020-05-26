«Ижсталь» стала фарм-клубом «Сочи» в ВХЛ Хоккейные клубы заключили договор о сотрудничестве.

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщает о том, что команда ВХЛ «Ижсталь» (Ижевск) стала новым партнером сочинцев в Высшей хоккейной лиге.

«Хоккейные клубы «Сочи» и «Ижсталь» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, в рамках которого южане смогут командировать в команду ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики», – сказано в сообщении.

«Ижсталь» – трехкратный обладатель Кубка Федерации хоккея России 2001, 2003 и 2006 годов, а также двукратный серебряный призер Чемпионата ВХЛ (сезоны 2014/15 и 2015/16).

«Сочи» в прошлом сезоне занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.