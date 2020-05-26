НХЛ сегодня объявит о возобновлении сезона

Руководитель Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен сегодня выступит с официальным заявлением о возобновлении сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Прямой эфир пройдет на каналах NBCSN и NHL Network в США, и на Sportsnet и TVA Sports в Канаде. Выступление Беттмэна будет транслировать сайт НХЛ и другие социальные платформы лиги (Twitter, Facebook, YouTube).
Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее СМИ сообщали о том, что лига собирается увеличить число участников плей-офф с 16 до 24 команд.
В этом случае четыре лучшие клуба из каждой конференции проведут между собой по три матча в формате кругового мини-турнира, определяя номера посева в Кубке Стэнли.
Команды занявшие места с 5-го по 12-е будут играть на вылет до трех побед. В каждой конференции четыре победителя предварительного раунда присоединятся к четырем лучшим командам по итогам регулярного чемпионата.
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