НХЛ возобновит сезон с плей-офф. В Кубке Стэнли сыграют 24 команды Комиссар лиги Гэри Беттмэн сделал официальное заявление.

Руководитель Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выступил в прямом эфире, рассказав о том, что сезон-2019/20 будет доигран.

Точных сроков рестарта Беттмэн не назвал, отметив, что тренировочные лагеря будут открыты не раньше июля.

Регулярный чемпионат завершен досрочно, однако в плей-офф сыграют не 16 команд (как обычно), а 24.

Участники Кубка Стэнли определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта.

Таким образом, сезон окончен для семи команд. В числе неудачников оказались «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по кругу, определяя номера посева в плей-офф.

Команды занявшие места с 5-го по 12-е сыграют на вылет. Будут ли это серии до четырех побед или до трех, НХЛ определит позднее. В каждой конференции четыре победителя предварительного раунда присоединятся к четырем лучшим командам по итогам регулярного чемпионата. Далее розыгрыш продлится в обычном формате.

В Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон Брюинз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». На Западе – «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Вегас «Голден Найтс» и «Даллас Старз». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.

А вот как выглядят пары дополнительного раунда плей-офф.

Восток:

«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс»

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пантерз»

«Торонто Мейпл Лифс» – «Коламбус Блю Джекетс»

Запад:

«Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхокс»

«Нэшвилл Предаторз» – «Аризона Койотис»

«Ванкувер Кэнакс» – «Миннесота Уайлд»

«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс»

Проводить мини-турниры и встречи дополнительного раунда плей-офф будут в двух городах. В одном соберутся 12 команд Восточной конференции, в другом – 12 команд Западной.

Список городов-кандидатов выглядит следующим образом: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Cент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.