Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» В его активе 110 очков.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

Как сообщает пресс-служба лиги, 24-летний форвард получил «Арт Росс Трофи». Напомним, в активе игрока 73 матча и 110 (43+67) очков. Таким образом, Драйзайтль – первый немецкий хоккеист, ставший обладателем этого трофея.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Лига решила возобновить сезон со стадии плей-офф, в которой сыграют 24 команды.