Вратари «Бостона» Раск и Галак получили «Уильям Дженнингс Трофи»

Сегодня, 27 мая «Уильям Дженнингс Трофи» вручили вратарям «Бостона» Туукка Раску и Ярославу Галаку.
Напомним, этот приз вручается голкиперу, пропустившему меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ. В минувшем сезоне «Брюинз» пропустили 174 шайбы.
На счету 33-летнего Раска пять «сухих» матчей. Финский вратарь стал лучшим в лиге по среднему показателю пропущенных шайб (2,12) и вторым по проценту отраженных бросков (92,9%)
35-летний Галак провел 31 матч и помог команде одержать 18 побед. При этом он отстоял три «сухих» поединка. Словак пропускал 2,39 шайбы за игру. Процент его отраженных бросков – 91,9.
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