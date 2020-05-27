Вратари «Бостона» Раск и Галак получили «Уильям Дженнингс Трофи» - Советский спорт
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27 мая 2020 11:07ХоккейГичунцев Артур

Вратари «Бостона» Раск и Галак получили «Уильям Дженнингс Трофи»

Лучшим бомбардиром «регулярки» стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Он получил «Арт Росс Трофи».

Сегодня, 27 мая «Уильям Дженнингс Трофи» вручили вратарям «Бостона» Туукка Раску и Ярославу Галаку.

Напомним, этот приз вручается голкиперу, пропустившему меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ. В минувшем сезоне «Брюинз» пропустили 174 шайбы.

На счету 33-летнего Раска пять «сухих» матчей. Финский вратарь стал лучшим в лиге по среднему показателю пропущенных шайб (2,12) и вторым по проценту отраженных бросков (92,9%)

35-летний Галак провел 31 матч и помог команде одержать 18 побед. При этом он отстоял три «сухих» поединка. Словак пропускал 2,39 шайбы за игру. Процент его отраженных бросков – 91,9.

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