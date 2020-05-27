У Овечкина родился сын. Мальчика назвали Ильей (фото) - Советский спорт
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27 мая 2020 11:19ХоккейГичунцев Артур

У Овечкина родился сын. Мальчика назвали Ильей (фото)

В 2018 году хоккеист впервые стал отцом. В его семье родился мальчик, которого назвали Сергеем.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил о рождении ребенка.

На своей странице в Instagram он выложил фото, где находится рядом со своей супругой Анастасией Шубской и новорожденным малышом.

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Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Под снимком нападающий «столичных» написал: «Спасибо тебе, моя любимая Анастасия за нашего очаровательного малыша!

Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!»

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