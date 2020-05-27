Жена Овечкина – о рождении второго ребенка: 3800 г! Мы самые счастливые (фото) В 2018 году хоккеист впервые стал отцом. В его семье родился мальчик, которого назвали Сергеем.

Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, оставила запись в соцсети после новости о рождении второго сына. «27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые», – написала супруга хоккеиста, выложив следующее фото: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 27 Май 2020 в 12:54 PDT