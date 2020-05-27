Санников и Галузин покинули «Ак Барс» Клуб расстался с игроками по собственной инициативе.

«Ак Барс» сообщил об уходе двух нападающих – Степана Санникова и Владимира Галузина.

Отмечается, что клуб разорвал контракты, рассчитанные до конца сезона-2020/2021.

Напомним, 29-летний Санников в минувшем сезоне также играл за «Локомотив». В «регулярке» он провел 43 матча и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «-9» и 16 минутах штрафного времени. Галузин также играл за «Металлург». На его счету 30 матчей и 4 (3+1) очка.