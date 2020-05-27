Бывший вратарь «Адмирала» Красоткин подписал контракт с «Сибирью» Соглашение рассчитано на два года.

Официальный сайт ХК «Сибирь» сообщил о заключении контракта с Антоном Красоткиным сроком на два года. Права на 23-летнего вратаря принадлежали «Локомотиву». Ярославский клуб получит денежную компенсацию.

В двух предыдущих сезонах Красоткин выступал за «Адмирал» из Владивостока. В регулярном чемпионате-2019/20 на его счету 26 матча и 5 побед с процентом отраженных бросков 91,5. Всего в КХЛ Антон провел 89 матчей и одержал 20 побед, четырежды сыграв «на ноль». Ранее голкипер играл также за «Локомотив» и «Ладу».