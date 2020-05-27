Бывший вратарь «Адмирала» Красоткин подписал контракт с «Сибирью»

Официальный сайт ХК «Сибирь» сообщил о заключении контракта с Антоном Красоткиным сроком на два года. Права на 23-летнего вратаря принадлежали «Локомотиву». Ярославский клуб получит денежную компенсацию.
В двух предыдущих сезонах Красоткин выступал за «Адмирал» из Владивостока. В регулярном чемпионате-2019/20 на его счету 26 матча и 5 побед с процентом отраженных бросков 91,5. Всего в КХЛ Антон провел 89 матчей и одержал 20 побед, четырежды сыграв «на ноль». Ранее голкипер играл также за «Локомотив» и «Ладу».
Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Артем Дзюба: Семина убрали люди, которые футбол понимают с вертолета, если не из космоса Лидер «Зенита» и сборной России ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ».
26.05.2020 16:00 Футбол Григорьевская Юлия Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев С такими агентами-профессионалами, как у Мозякина, нашему хоккею и врагов не надо Виталий Славин разоблачает агента Сергея Паремузова. 26.05.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Теперь у Овечкина 18 личных наград НХЛ. Он догнал Лемье и уступает только Грецтки «Советский спорт» составил суммарную таблицу лидеров по числу индивидуальных призов НХЛ. Новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи» Александр Овечкин вышел на второе место в списке всех времен! 27.05.2020 17:05 Хоккей Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег