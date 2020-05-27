Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября. Это предварительная дата Лига уведомила клубы о старте следующего регулярного чемпионата.

Официальный сайт КХЛ сообщает, что Континентальная хоккейная лига определила 2 сентября в качестве предварительной даты начала регулярного чемпионата сезона-2020/21.

Дата согласована с Федерацией хоккея России. Ее утверждение будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах РФ, так и в странах чьи клубы представлены в КХЛ.

«Лига внимательно следит за ситуацией и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», – сказано в сообщении.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после первого раунда плей-офф.