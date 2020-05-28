Форвард «Колорадо» Швырев выставлен на драфт отказов Российский хоккеист перебрался в Северную Америку летом 2017 года.

«Колорадо» решил выставить на драфт отказов нападающего Игоря Швырева, сообщает журналист The Athletic Райан Кларк.

Напомним, 21-летний форвард был выбран «Эвеланш» на драфте НХЛ 2017 года под общим 125-м номером.

Через год он подписал контракт новичка и выступал за клуб АХЛ «Колорадо Иглз». В минувшем сезоне он набрал 9 (6+3) очков.

Добавим, что в КХЛ игрок выступал за магнитогорский «Металлург».