Форвард «Колорадо» Швырев выставлен на драфт отказов - Советский спорт
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28 мая 2020 09:46ХоккейГичунцев Артур

Форвард «Колорадо» Швырев выставлен на драфт отказов

Российский хоккеист перебрался в Северную Америку летом 2017 года.

«Колорадо» решил выставить на драфт отказов нападающего Игоря Швырева, сообщает журналист The Athletic Райан Кларк.

Напомним, 21-летний форвард был выбран «Эвеланш» на драфте НХЛ 2017 года под общим 125-м номером.

Через год он подписал контракт новичка и выступал за клуб АХЛ «Колорадо Иглз». В минувшем сезоне он набрал 9 (6+3) очков.

Добавим, что в КХЛ игрок выступал за магнитогорский «Металлург».

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