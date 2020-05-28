Форвард «Колорадо» Швырев выставлен на драфт отказов

«Колорадо» решил выставить на драфт отказов нападающего Игоря Швырева, сообщает журналист The Athletic Райан Кларк.
Напомним, 21-летний форвард был выбран «Эвеланш» на драфте НХЛ 2017 года под общим 125-м номером.
Через год он подписал контракт новичка и выступал за клуб АХЛ «Колорадо Иглз». В минувшем сезоне он набрал 9 (6+3) очков.
Добавим, что в КХЛ игрок выступал за магнитогорский «Металлург».
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