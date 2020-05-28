Плотников стал игроком «Металлурга», Спиридонов и Замула перешли в СКА Клубы провели обмен.

Магнитогорский «Металлург» подписал форварда Сергея Плотникова в результате обмена с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что соглашение бывшего капитана питерского СКА рассчитано на два года. Другие детали сделки не уточняются.

При этом сообщается, что в обратном направлении последовали нападающие Егор Спиридонов, Владимир Бутузов, а также защитник Савелий Ольшанский. Также «Амур» получил права на защитника Егора Замулу, нападающего Дениса Смирнова и денежную компенсацию.

После этого «Амур» провел обмен с питерским СКА: клуб с берегов Невы получил Спиридонова и права на Замулу, а в Хабаровск отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов.

Добавим, что минувший сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.