Шведский защитник Дальбек продлил контракт с ЦСКА Новое соглашение рассчитано на 2 года.

Официальный сайт ХК ЦСКА сообщил о заключении нового двухлетнего контракта с шведским защитником Класом Дальбеком.

Швед выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате 28-летний защитник набрал 7 очков (1+6) в 52 матчах при показателе полезности +22. В трех матчах плей-офф, он отметился одной результативной передачей.

До перехода в московский клуб Дальбек выступал в НХЛ за «Чикаго», «Аризону» и «Каролину».