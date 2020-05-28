Президента федерации хоккея США подозревают в сокрытии сексуальных домогательств

Портал The Athletic сообщает о том, что президент Федерации хоккея США (USA Hockey) Джим Смит подозревается в сокрытии фактов сексуальных домогательств в отношении молодых хоккеистов со стороны тренера Тома Эдрахтаса.
Расследование проводит организация US Center for SafeSport, занимающаяся проблемой сексуальных домогательств в спорте. По ее сведениям, Смит, с 1985 по 1988 годы занимавший должность президента Ассоциации любительского хоккея штата Иллинойс, знал о домогательствах Эдрахтаса к молодым хоккеистам, но не предпринял никаких действий.
Ранее Смит публично отверг обвинения, заявив, что во время его работы в Иллинойсе в середине 80-х, не было никаких обращений по поводу сексуальных домогательств со стороны Эдрахтаса.
Федерация хоккея США Смит руководит с 2015 года.
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