Президента федерации хоккея США подозревают в сокрытии сексуальных домогательств Расследование проводит организации US Center for SafeSport.

Портал The Athletic сообщает о том, что президент Федерации хоккея США (USA Hockey) Джим Смит подозревается в сокрытии фактов сексуальных домогательств в отношении молодых хоккеистов со стороны тренера Тома Эдрахтаса.

Расследование проводит организация US Center for SafeSport, занимающаяся проблемой сексуальных домогательств в спорте. По ее сведениям, Смит, с 1985 по 1988 годы занимавший должность президента Ассоциации любительского хоккея штата Иллинойс, знал о домогательствах Эдрахтаса к молодым хоккеистам, но не предпринял никаких действий.

Ранее Смит публично отверг обвинения, заявив, что во время его работы в Иллинойсе в середине 80-х, не было никаких обращений по поводу сексуальных домогательств со стороны Эдрахтаса.

Федерация хоккея США Смит руководит с 2015 года.