«Спартак» объявил о переходе Зубарева В Национальной хоккейной лиге он играл за «Атланту Трэшерз».

Московский «Спартак» заключил соглашение с бывшим защитником СКА Андреем Зубаревым, сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что контракт 33-летнего игрока рассчитан до 30 апреля 2022 года. Другие детали сделки не уточняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 29 Май 2020 в 3:05 PDT

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ Зубарев провел за питерцев 32 матча и отдал две голевые передачи при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени.

Добавим, что в КХЛ он также выступал за уфимский «Салават Юлаев».