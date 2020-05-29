«Спартак» объявил о переходе Зубарева - Советский спорт
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29 мая 2020 13:41ХоккейГичунцев Артур

«Спартак» объявил о переходе Зубарева

В Национальной хоккейной лиге он играл за «Атланту Трэшерз».

Московский «Спартак» заключил соглашение с бывшим защитником СКА Андреем Зубаревым, сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что контракт 33-летнего игрока рассчитан до 30 апреля 2022 года. Другие детали сделки не уточняются.

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Публикация от ХК Спартак | HC Spartak Moscow (@spartak_hc)

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ Зубарев провел за питерцев 32 матча и отдал две голевые передачи при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафного времени.

Добавим, что в КХЛ он также выступал за уфимский «Салават Юлаев».

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