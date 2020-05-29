Бывший тренер «Адмирала» Тамбиев возглавил новокузнецкий «Металлург» Он покинул команду, поскольку дальневосточный клуб снялся с КХЛ из-за финансовых проблем.

Сегодня, 29 мая латвийский специалист Леонид Тамбиев стал главным тренером новокузнецкого «Металлурга». Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Металлург» (Новокузнецк) (@metallurgnk) 29 Май 2020 в 3:38 PDT

«Воспитанник рижского хоккея. В сезоне 2019/20 являлся главным тренером «Сарыарки». По итогам регулярного чемпионата Высшей лиги карагандинский клуб занял 5 место в конференции «2», одержав победы во всех четырех матчах с «Металлургом». В розыгрыше Кубка Петрова «Сарыарка» уступила в 1/8 финала «СКА-Неве» (2:4).

В 2019 году Леонид Григорьевич, возглавив «Сарыарку» по ходу регулярного чемпионата, который команда завершила на 10 месте в общей таблице лиги, привел клуб из Казахстана к завоеванию Кубка Петрова. В ходе турнира плей-офф карагандинцы обыграли четырех соперников, которые на предварительной стадии были выше «Сарыарки» в таблице. Причем победителя регулярного чемпионата – «СКА-Неву», команда прошла с результатом серии 4:0.

Для Леонида Тамбиева звание чемпиона Высшей лиги стало на тот момент вторым подряд. В сезоне 2017/18 Леонид Григорьевич завоевал Кубок вместе с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Дважды признавался официально лучшим тренером ВХЛ по итогам сезона. В 2015 году Тамбиев вместе с «Сарыаркой» стал победителем регулярного чемпионата Высшей лиги», – говорится в сообщении пресс-службы.