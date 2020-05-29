Александр Крылов: «Авангард» стал на шаг ближе к своему возвращению домой Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о ходе строительства новой арены.

– Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, а также непростую экономическую ситуацию, мы сделали все, чтобы остаться в графике. На строительство у нас всего два года, это очень сжатые сроки для объекта такого уровня. Организационных моментов еще много, но главное сейчас – строительство «Арены Омск» начинается. А значит, «Авангард» еще на шаг ближе к своему возвращению домой. Я всегда говорил и готов повторить снова – «Авангард» – это символ Омска, он должен и будет играть в родном городе, на одной из лучших хоккейных арен в России, - цитирует Крылова пресс-служба омской команды.

Напомним, что в августе 2018 года «Авангард» проинформировал лигу о непригодности «Арены-Омск» для проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2018/19 и необходимости поиска для команды резервной домашней арены. После консультаций клуб сделал выбор в пользу Арены «Балашиха» в Московской области, которая соответствовала техническому регламенту лиги.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и новокузнецкий «Металлург» заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Кузню» до 10 игроков для повышения их мастерства.