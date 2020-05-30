«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным Хоккеист выступает за казанский клуб с 2015 года.

Российский защитник Альберт Яруллин продолжит выступления за «Ак Барс». Сегодня, 30 мая он подписал новый контракт, рассчитанный на один сезон. Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars) 30 Май 2020 в 1:24 PDT

В минувшей компании 27-летний игрок провел в рамках «регулярки» 52 матча и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+13» и 39 минутах штрафного времени. Также на его счету четыре поединка в плей-офф и 2 (0+2) очка при показателе «+5».