Овечкин предложил вернуть свою первую форму «Вашингтона»

«Лучшая – в мой первый год. Давайте на следующий сезон вернем мою первую форму?» - написал Овечкин в комментариях к голосованию.

Отметим, что в итоге победу в голосовании одержала форма, в которой хоккеисты «Кэпиталз» выступали во время «Зимней классики» 2015 года.

The fans have spoken‼️



The 2015 Winter Classic jersey is the Jersey Madness champion.#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/eD7wtmitdz