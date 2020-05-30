Овечкин предложил вернуть свою первую форму «Вашингтона» - Советский спорт
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30 мая 2020 19:48Хоккей

Овечкин предложил вернуть свою первую форму «Вашингтона»

«Вашингтон» устроил опрос, предложив своим болельщикам в инстаграме выбрать лучшую игровую форму за всю историю команды.

«Лучшая – в мой первый год. Давайте на следующий сезон вернем мою первую форму?» - написал Овечкин в комментариях к голосованию.

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Отметим, что в итоге победу в голосовании одержала форма, в которой хоккеисты «Кэпиталз» выступали во время «Зимней классики» 2015 года.

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