Овечкин предложил вернуть свою первую форму «Вашингтона»

«Лучшая – в мой первый год. Давайте на следующий сезон вернем мою первую форму?» - написал Овечкин в комментариях к голосованию.
Отметим, что в итоге победу в голосовании одержала форма, в которой хоккеисты «Кэпиталз» выступали во время «Зимней классики» 2015 года.
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