Овечкин предложил вернуть свою первую форму «Вашингтона» «Вашингтон» устроил опрос, предложив своим болельщикам в инстаграме выбрать лучшую игровую форму за всю историю команды.

«Лучшая – в мой первый год. Давайте на следующий сезон вернем мою первую форму?» - написал Овечкин в комментариях к голосованию.

Отметим, что в итоге победу в голосовании одержала форма, в которой хоккеисты «Кэпиталз» выступали во время «Зимней классики» 2015 года.