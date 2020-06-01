Кагарлицкий вернулся из СКА в московское «Динамо» в обмен на трех игроков

Официальный сайт КХЛ сообщил об обмене СКА и московского «Динамо».
В Москву возвращается нападающий Дмитрий Кагарлицкий, а петербуржцы получили права на защитника Павла Минтюкова, нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.
Кагарлицкий выступал за «Динамо» в сезоне-2018/19 после расставания с «Северсталью», а в прошлом году перешел в СКА. В регулярном чемпионате-2019/20 30-летний нападающий отметился 15 очками (4+11) в 36 матчах. Всего на его счету в КХЛ 479 встреч и 337 очков (124+213).
16-летний Минтюков и 17-летние Лазутин и Чибриков в прошлом сезоне выступали за молодежную команду «Динамо» в МХЛ.
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