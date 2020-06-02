Марк Мессье: Панарин делает команду лучше, а это признак суперзвезды В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард отыграл 69 матчей и набрал 95 (32+63) очков.

Бывший капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Мессье высоко оценил игру российского нападающего Артемия Панарина.

«Мне нравилось смотреть матчи «Рейнджерс» в этом году. Это очень интересная команда. Я уже очень давно не видел, чтобы кто-то играл, как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнеров, но и всю команду, выводит ее на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды.

А еще у них была отлично игравшая молодежь. Это новый вратарь Игорь Шестеркин, а также Зибанеджад, который в Нью-Йорке полностью перевернул свою карьеру. У них также хороший тренер. Мне нравится Дэвид Куинн. Он заставляет их действовать ответственно, честно ведет себя и хорошо говорит на пресс-конференциях», – цитирует шестикратного обладателя Кубка Стэнли пресс-служба НХЛ.

Напомним, Панарин перебрался в «Рейнджерс» летом 2019 года и подписал семилетний контракт со среднегодовой зарплатой 11,6 млн долларов.