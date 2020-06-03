СМИ: ЦСКА расстанется с Юханссоном, если Сорокин не уедет в НХЛ В Северной Америке запретили регистрацию новичков из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает «Бизнес Online», московский ЦСКА может разорвать соглашение с голкипером Ларсом Юханссоном по экономическим причинам.

Согласно источнику, клуб не может рассчитывать на игрока из-за потолка зарплат, установленных в КХЛ (900 млн рублей).

Дело в том, что российский голкипер Илья Сорокин может остаться в команде из-за запрета НХЛ на регистрацию новичков. Он должен был присоединиться к «Айлендерс», но пока находится в России.

В данный момент Юханссон получает в ЦСКА 72 млн рублей. Заработок Сорокина составлял 90 млн.