Защитник «Нью-Джерси» Суббэн перечислил 50 тысяч долларов дочери Джорджа Флойда

Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббэн не остался в стороне и выступил с заявлением после скандального убийства афроамериканца.
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейский задушил охранника супермаркета Джорджа Флойда. При задержании он прижал шею мужчины к асфальту и продержал в этом положении более семи минут. Подозреваемый просил убрать колено, заявив, что задыхается, но полицейский продолжал оказывать давление на его шею. В итоге 46-летний мужчина скончался в больнице.
«Мы должны изменить происходящее. Мы должны покончить с этим. Несправедливость – хороший повод задуматься. Лично я готов это сделать», – сказал хоккеист, который перечислил 50 тысяч долларов в фонд Джианны Флойд, шестилетней дочери Джорджа Флойда.
Ранее сообщалось, что известный американский боксер Флойд Мейвезер обязался оплатить похороны 46-летнего мужчины.
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