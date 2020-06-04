Экс-нападающий московского «Динамо» Полыгалов вернулся в «Трактор»

Российский форвард Игорь Полыгалов подписал однолетний контракт с «Трактором», информирует официальный сайт команды.
В минувшем сезоне 33-летний игрок выступал за московское «Динамо». В его активе 47 матчей в рамках «регулярки» и 14 (8+6) очков при показателе полезности «+4». В шести матчах плей-офф набрал 3 очка (2+1).
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