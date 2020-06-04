Экс-нападающий московского «Динамо» Полыгалов вернулся в «Трактор» Он выступал за челябинский клуб в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

Российский форвард Игорь Полыгалов подписал однолетний контракт с «Трактором», информирует официальный сайт команды. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor) 4 Июн 2020 в 1:58 PDT В минувшем сезоне 33-летний игрок выступал за московское «Динамо». В его активе 47 матчей в рамках «регулярки» и 14 (8+6) очков при показателе полезности «+4». В шести матчах плей-офф набрал 3 очка (2+1).