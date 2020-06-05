Гэри Беттмэн: Болельщики хотят, чтобы мы доиграли сезон - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 июня 2020 09:37Хоккей

Гэри Беттмэн: Болельщики хотят, чтобы мы доиграли сезон

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о причинах, по которым лига продолжает искать варианты для возобновления сезона.

- Позвольте мне заверить вас, что причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что наши болельщики в подавляющем большинстве хотят, чтобы мы доиграли сезон, если для этого есть возможность. Игроки и команды лиги также заявили о своем желании довести сезон до его логического завершения.

В настоящее время мы не устанавливаем даты, потому что график нашего возвращения в игру будет определяться как развивающимися событиями, так и потребностями игроков, - цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в четверг НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли в текущем розыгрыше будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново.

«Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР?  В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности.  28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео) Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана. 31.05.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей
Его хотели свергнуть после Лейк-Плэсида. К 90-летию Виктора Тихонова Сегодня прославленному хоккейному тренеру Виктору Тихонову исполнилось бы 90 лет. 04.06.2020 08:36 Хоккей Домрачев Владислав
Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 21:59 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов и Рублев в июне сыграют на выставочном турнире в Химках Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены
Наконец-то рассмотрели. Марк Мессье назвал Артемия Панарина настоящей суперзвездой Российский легионер «Нью-Йорк Рейнджерс» прошел немалый и непростой путь к всемирному признанию. 02.06.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Касперович и Норицын, которых мы потеряли. Почему тренеры выбрали Болгарию? В будущем сезоне Александр Касперович будет работать главным тренером сборной Болгарии по биатлону, а Виталий Норицын будет ему помогать. 21.05.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав
Новости
09:49 Футбол Александр Панов: Коронавирус – не бубонная чума, не надо преувеличивать проблему
09:44 Футбол Александр Панов: В интервью Семина пошла какая-то грязь, это было лишним
09:37 Хоккей Гэри Беттмэн: Болельщики хотят, чтобы мы доиграли сезон
09:21 Хоккей Владислав Третьяк: Брагин пользуется огромным уважением у игроков
09:16 Хоккей Ларионов возглавил молодежную сборную России
09:11 Хоккей Брагин назначен главным тренером сборной России
08:57 Футбол Сон Хын Мин попал в сферу интересов «Реала»
08:44 Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями
08:22 Футбол Сергей Балахнин: Многим клубам придется выживать и работать на то, чтобы отдавать игроков
08:06 Хоккей С 8 июня игроки клубов НХЛ могут тренироваться небольшими группами
23:58 Хоккей НХЛ определила формат плей-офф
23:32 Футбол «Челси» на следующей неделе оформит переход Вернера из «РБ Лейпциг»
23:24 Футбол Латвийскому арбитру пришлось извиняться за неприличный жест в адрес африканского футболиста
23:13 Футбол «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой», но все равно догнала «Порту» в турнирной таблице
22:54 Футбол Тедеско впервые после карантина руководил тренировкой «Спартака»
22:38 Футбол Бывший капитан «Барселоны» Бакеро может стать техническим директором «Локомотива»
22:30 Футбол В Англии утвердили новое расписание матчей чемпионата
22:07 Баскетбол Источник: Совет директоров НБА принял решение о возобновлении сезона
"Was saving money during all life": Shaposhnikov didn't reveal the origins of his fantastic riches
На 4 июня коронавирусом заболели 49 жителей Тюменской области
Ставрополье вышло в лидеры по смертности от коронавируса в СКФО
Топ-3 типа погоды в июне в Приморье: Кубай рассказал, каким будет первый месяц лета
Общественная безответственность: снова о транспорте в Белгороде
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика