Гэри Беттмэн: Болельщики хотят, чтобы мы доиграли сезон Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о причинах, по которым лига продолжает искать варианты для возобновления сезона.

- Позвольте мне заверить вас, что причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что наши болельщики в подавляющем большинстве хотят, чтобы мы доиграли сезон, если для этого есть возможность. Игроки и команды лиги также заявили о своем желании довести сезон до его логического завершения.

В настоящее время мы не устанавливаем даты, потому что график нашего возвращения в игру будет определяться как развивающимися событиями, так и потребностями игроков, - цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в четверг НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли в текущем розыгрыше будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново.