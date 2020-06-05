Гэри Беттмэн: Мы разработали формат, который даст возможность выявить достойного обладателя Кубка Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о формате проведения плей-офф Кубка Стэнли.

– Очевидно, что это необычные и беспрецедентные времена. Любой план возобновления игры по определению не может быть идеальным. Но мы считаем, что разработали общий план, который включает в себя все команды, которые, с практической точки зрения, могли иметь шанс попасть в плей-офф, когда сезон был приостановлен. И этот формат даст возможность выявить достойного обладателя Кубка Стэнли, – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в четверг НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли в текущем розыгрыше будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново.