«Салават Юлаев» обменял права на Сергеева в ЦСКА «Салават Юлаев» произвел обмен с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, в систему «Салавата Юлаева» перешли защитник Игорь Мясищев и форвард Александр Черный, а ЦСКА получил спортивные права на Артема Сергеева.

«Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне. Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая «жёсткий» потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА», - прокомментировал обмен спортивный директор уфимской команды Василий Чижов.