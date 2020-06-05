«Салават Юлаев» обменял права на Сергеева в ЦСКА - Советский спорт
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05 июня 2020 14:21Хоккей

«Салават Юлаев» обменял права на Сергеева в ЦСКА

«Салават Юлаев» произвел обмен с ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, в систему «Салавата Юлаева» перешли защитник Игорь Мясищев и форвард Александр Черный, а ЦСКА получил спортивные права на Артема Сергеева.

«Артема Сергеева мы видели в нашем составе в следующем сезоне. Однако защитник изъявил желание продолжить свою карьеру в НХЛ. Учитывая «жёсткий» потолок зарплат, мы посчитали, что клубу будет выгоднее обменять спортивные права на Сергеева на двух перспективных игроков системы ЦСКА», - прокомментировал обмен спортивный директор уфимской команды Василий Чижов.

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