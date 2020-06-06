Андрей Коваленко: Хоккеисты с жалобами на оклады с семью нулями должны вернуться к адекватности Глава профсоюза игроков КХЛ высказался по поводу сокращения зарплат в лиге.

Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с сокращением уровня зарплат в Континентальной хоккейной лиги.

«Принципы работы НХЛ и КХЛ разные, – цитирует Коваленко Russia-Hockey. – НХЛ – это мощный и жесткий бизнес, КХЛ – значимый, необходимый стране социальный проект. В нынешних условиях сокращение зарплат в КХЛ, увы, было неизбежным.

У хоккеистов – короткая карьера и, поверьте, очень тяжелая профессия. Но все равно зарплаты в хоккее остаются космическими в восприятии большинства наших сограждан. Нам, хоккеистам бывшим и нынешним, нужно это понимать – и не терять адекватность.

В нынешнем мае, когда в роли депутата Ярославской областной Думы развозил продуктовые наборы по городам и селам Ярославской области, понял это максимально наглядно. И те хоккеисты, которые в прессе жалуются на свои оклады с семью нулями, обязаны вернуться к адекватности».

Со следующего сезона потолок зарплат в клубах КХЛ составит 900 миллионов рублей.