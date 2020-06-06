Рене Фазель: Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель прокомментировал перспективы участия хоккеистов из НХЛ в следующем чемпионате мира.
«Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхенчхане было великолепное шоу, – заявил Фазель в интервью ТАСС. – Если хоккеисты лиги не приедут, то все равно у нас будет отличный чемпионат мира. Но с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21 мая мы все равно надеемся, что они приедут, если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать. Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая.
Пока нет и никакой новой информации относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине. НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов. Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ по этой теме. Плюс есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать».
В следующем году чемпионат мира по хоккею примут белорусская и латвийская столицы Минск и Рига.
Пока неизвестна точная дата рестарта сезона-2019/20 НХЛ. От того, когда будет завершен розыгрыш Кубка Стэнли, зависят сроки проведения регулярного чемпионата-2020/21. В худшем случае никто из игроков НХЛ не сможет приехать в Белоруссию и Латвию.
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