Владислав Барулин: ЦСКА - топ-клуб, отказавшись от такого шанса, будешь жалеть всю жизнь Форвард Владислав Барулин рассказал, что ни секунды не раздумывал над предложением из ЦСКА.

- Долго ли думал над предложением ЦСКА? Если честно, нет. Если откажешься от такого шанса, точно будешь жалеть об этом всю жизнь. Для меня ЦСКА - это топ-клуб России, гордость и честь играть за такой клуб. Поэтому я не думал ни секунды, - цитирует Барулина официальный сайт ВХЛ.

Напомним, что в конце мая «Дизель» официально объявил об обмене 23-летнего нападающего в ЦСКА. В минувшем сезоне Барулин провел 55 игр в составе «Дизеля», записав на свой счет 42 (19+23) очка.