Овечкин и другие игроки «Вашингтона» записали видео в поддержку афроамериканцев - Советский спорт
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08 июня 2020 23:35Хоккей

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» записали видео в поддержку афроамериканцев

Хоккеисты «Вашингтона» выступили против насилия в отношении афроамериканцев.

В видео, опубликованном в официальном твиттере клуба, снялись Александр Овечкин, Джон Карлсон, Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Ти Джей Оши и другие игроки «Кэпиталз».

Напомним, что 25 мая 46-летний афроамериканец погиб в Миннеаполисе (США) в ходе задержания полицией. Его смерть повлекла массовые беспорядки на улицах многих городов страны.

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