Овечкин и другие игроки «Вашингтона» записали видео в поддержку афроамериканцев

В видео, опубликованном в официальном твиттере клуба, снялись Александр Овечкин, Джон Карлсон, Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Ти Джей Оши и другие игроки «Кэпиталз».

Напомним, что 25 мая 46-летний афроамериканец погиб в Миннеаполисе (США) в ходе задержания полицией. Его смерть повлекла массовые беспорядки на улицах многих городов страны.

As we take time to learn, listen to our employees, partners, and fans, and collaborate on a plan of action, we have a message from our #ALLCAPS family. Let us keep this movement going, build on this momentum and seize this opportunity to bring about and embrace meaningful change. pic.twitter.com/ubUvCDjmjk