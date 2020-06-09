Максим Сушинский: Да, пришли с обысками. Не знаю почему

Экс-игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский, ранее занимавший пост президента в омском «Авангарде», подтвердил, что сотрудники МВД провели обыск в его автосалоне «Авангард», официальном дилере «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге.

«Да, пришли с обысками, – сообщил Сушинский в интервью РБК. – Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями».

Контракт Сушинского с «Авангардом» закончился 30 апреля. Сейчас чемпион мира 2008 года ведет с клубом переговоры о новом соглашении.