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09 июня 20:55
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший защитник «Баффало» Пилут стал игроком «Трактора»

24-летний швед заключил контракт на два года.

Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте объявил об оформлении соглашения с 24-летним шведским защитником Лоуренсом Пилутом. Контракт рассчитан на два года.

В двух минувших сезонах Пилут выступал за «Баффало Сэйбрз» в НХЛ и за «Рочестер Американс», фарм-клуб «клинков» в АХЛ.
В НХЛ Лоуренс провел в сумме 46 матчей, отметившись 6 очками (1+5). В АХЛ на его счету 67 игр и 49 очков (10+39).

«Рады, что Лоуренс решил продолжить карьеру в «Тракторе», – заявил спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. – У него было предложение остаться в НХЛ, но нам удалось его убедить, что в «Тракторе» и в КХЛ он сможет получить немного другую роль и больше игрового времени.

Умный, мобильный двусторонний защитник, который отлично играет с шайбой. У Пилута хорошие руки и высокий уровень понимания хоккея. Он может быть полезен при игре в неравных составах, особенно в большинстве.

Несмотря на то, что Лоуренс еще достаточно молодой игрок, он уже признавался лучшим защитником чемпионата Швеции и дважды был участником Матча звезд АХЛ».

Стоит напомнить, что «Баффало» не попал в число участников дополнительного раунда плей-офф НХЛ, заняв 13-е место по итогам регулярного чемпионата, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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