Бывший защитник «Баффало» Пилут стал игроком «Трактора»

Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте объявил об оформлении соглашения с 24-летним шведским защитником Лоуренсом Пилутом. Контракт рассчитан на два года.

В двух минувших сезонах Пилут выступал за «Баффало Сэйбрз» в НХЛ и за «Рочестер Американс», фарм-клуб «клинков» в АХЛ.

В НХЛ Лоуренс провел в сумме 46 матчей, отметившись 6 очками (1+5). В АХЛ на его счету 67 игр и 49 очков (10+39).

«Рады, что Лоуренс решил продолжить карьеру в «Тракторе», – заявил спортивный директор «Трактора» Роман Беляев. – У него было предложение остаться в НХЛ, но нам удалось его убедить, что в «Тракторе» и в КХЛ он сможет получить немного другую роль и больше игрового времени.