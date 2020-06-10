Джон Таварес: Важно хорошо стартовать, чтобы получить шанс включиться в борьбу за Кубок Стэнли

- Это не четыре предсезонные игры, которые мы проводим перед первым матчем каждого нового сезона. Тут очень важно хорошо стартовать, надо действовать правильно с первой секунды, чтобы добиться результата и получить шанс включиться в борьбу за Кубок Стэнли, - цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что ранее НХЛ представила свой план возобновления сезона, по которому в нынешнем сезоне борьбу за Кубок Стэнли поведут 24 команды. Согласно решению лиги «Торонто» в квалификационной серии до трех побед встретится с «Коламбусом».

Добавим, что НХЛ еще не определилась местом и датами проведения матчей.