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10 июня 17:41
автор: Ефимов Андрей

Джон Таварес: Важно хорошо стартовать, чтобы получить шанс включиться в борьбу за Кубок Стэнли

Капитан «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о предстоящей серии плей-офф против «Коламбуса».

- Это не четыре предсезонные игры, которые мы проводим перед первым матчем каждого нового сезона. Тут очень важно хорошо стартовать, надо действовать правильно с первой секунды, чтобы добиться результата и получить шанс включиться в борьбу за Кубок Стэнли, - цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что ранее НХЛ представила свой план возобновления сезона, по которому в нынешнем сезоне борьбу за Кубок Стэнли поведут 24 команды. Согласно решению лиги «Торонто» в квалификационной серии до трех побед встретится с «Коламбусом».

Добавим, что НХЛ еще не определилась местом и датами проведения матчей.

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Джон Таварес: Важно хорошо стартовать, чтобы получить шанс включиться в борьбу за Кубок Стэнли
Капитан «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о предстоящей серии плей-офф против «Коламбуса».
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